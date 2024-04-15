Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" dedi.

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Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin, "Teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazası soruşturması kapsamında geçmişte teleferiğin bağlı olduğu ANET’in Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirten Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepki: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz - Resim : 1

Antalya'daki teleferik kazası: 14 şüpheliden 5'i tutuklandıAntalya'daki teleferik kazası: 14 şüpheliden 5'i tutuklandıGüncel

Kaynak: ANKA

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Teleferik kazası Özgür Özel Antalya
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