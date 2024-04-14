MİT Başkanı Kalın, CIA Başkanı William Burns ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile CIA Başkanı William Burns, telefonda görüştü. Görüşmede Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a arabulucu olması yönünde çağrıda bulundu.

MİT Başkanı Kalın, CIA Başkanı William Burns ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Amerikalı mevkidaşı Burns, MİT Başkanı Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili aracı olmasını istedi. Kalın ayrıca Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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