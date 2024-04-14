Özgür Özel, Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını tebrik etti.

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Özgür Özel, Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımla Fransız temsilcisi rakibini Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol takımını yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonuFenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonuSpor

Kaynak: ANKA

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CHP Fenerbahçe Özgür Özel
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