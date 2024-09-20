Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu

İlk olarak 1 adet kuru soğanı minik minik doğrayın.

Ardından güzelce yıkadığınız 1 adet kapya biber, 1 adet çarliston biber ve 1 adet sivri biberin çekirdeklerimi çıkarın. Minik minik doğrayın.

1 diş sarımsağı soyun. İncecik olacak şekilde kıyın.

Bir orta boy tavayı ocağa alın ve 2 çorba kaşığı tereyağını eritin.

Tavaya ilk olarak soğanları atın ve kavurun.



Hafif kokusu çıkan soğanların üzerine minik minik doğradığınız biberleri ve son olarak sarımsakları ekleyin.



Güzelce sotelediğiniz sebzeleri bir kaba aktarın.

250 gram istiridye mantarını yıkayın, oldukça ufak bir şekilde doğrayın.

Soğan ve biberleri sotelediğiniz tavada istiridye mantarlarını soteleyin.

Bu aşamada mantar sulanmasın diye yüksek ateşte karıştırarak pişirmeye özen gösterin.



Kavurduğunuz soğan ve biberleri kavrulan mantarlarla birleştirin.

Son olarak tüm baharatları ekleyin ve tuzunu ayarlayın.

Yarım ekmek arasına hazırladığınız yalancı kokoreci yerleştirin.

Sıcak olarak tüketin.

Kaynak: Mynet, Youtube.com