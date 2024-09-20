Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Evde lezzetli Kokoreç yapmak mümkün! Üstelik gerçeğinden bile daha iyi oluyor.
Kokoreç, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak sakatat yemeyi tercih etmeyenler için evde yalancı kokoreç yapmak harika bir alternatif olabilir. Bu lezzetli tarif, kokoreçin eşsiz lezzetini taklit ederken, sakatat içermeyen malzemelerle hazırlanmaktadır. İşte evde yalancı kokoreç yapmanın en kolay yolu:
YALANCI KOKOREÇ TARİFİ
MALZEMELER
250 gram istiridye mantarı
1 adet kapya biber
1 adet çarliston biber
1 adet sivri biber
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Yarım ekmek
HAZIRLANIŞI
İlk olarak 1 adet kuru soğanı minik minik doğrayın.
Ardından güzelce yıkadığınız 1 adet kapya biber, 1 adet çarliston biber ve 1 adet sivri biberin çekirdeklerimi çıkarın. Minik minik doğrayın.
1 diş sarımsağı soyun. İncecik olacak şekilde kıyın.
Bir orta boy tavayı ocağa alın ve 2 çorba kaşığı tereyağını eritin.
Tavaya ilk olarak soğanları atın ve kavurun.
Hafif kokusu çıkan soğanların üzerine minik minik doğradığınız biberleri ve son olarak sarımsakları ekleyin.
Güzelce sotelediğiniz sebzeleri bir kaba aktarın.
250 gram istiridye mantarını yıkayın, oldukça ufak bir şekilde doğrayın.
Soğan ve biberleri sotelediğiniz tavada istiridye mantarlarını soteleyin.
Bu aşamada mantar sulanmasın diye yüksek ateşte karıştırarak pişirmeye özen gösterin.
Kavurduğunuz soğan ve biberleri kavrulan mantarlarla birleştirin.
Son olarak tüm baharatları ekleyin ve tuzunu ayarlayın.
Yarım ekmek arasına hazırladığınız yalancı kokoreci yerleştirin.
Sıcak olarak tüketin.
Kaynak: Mynet, Youtube.com