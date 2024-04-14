Antalya'daki teleferik kazası: 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Antalya'daki teleferik kazası: 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 7 kişi serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısının koordinasyonunda 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır. Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Teleferik kazasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildiTeleferik kazasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildiGüncel

Antalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme: Bilirkişi ön raporu ortaya çıktıAntalya'daki teleferik faciasında yeni gelişme: Bilirkişi ön raporu ortaya çıktıGüncel

Son Güncelleme:
Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı Şerit ihlaline rekor ceza: 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu
Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü Kızıl Goncalar'da ortalık karışıyor; Büyük gizem sonunda çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
Etimesgut'un Erdal Başkanı, Behzat Ç. için kamera karşısına geçiyor Etimesgut'un Erdal Başkanı, Behzat Ç. için kamera karşısına geçiyor
İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı ve bitirdi İran, İsrail'e saldırılarını noktaladı
Sabah yazarı Bodrum, Çeşme ve Ayvalık'taki fiyatları paylaştı: "Hepimizi şoke edecek kadar yüksek" Sabah yazarı Bodrum, Çeşme ve Ayvalık'taki fiyatları paylaştı
Fatih Altaylı'dan Monaco'dan 'ıstakoz' paylaşımı yapan Şebnem Bursalı'ya: Öyle kuru kuru yenmez, benim hâlâ merak ettiğim yanında hangi şarabı içtikleridir "Öyle kuru kuru yenmez, benim hâlâ merak ettiğim yanında hangi şarabı içtikleridir"
DEVA Partisi'nin hedefi... Meclis'te grup sayısı 7'ye çıkabilir Meclis'te grup sayısı 7'ye çıkabilir