Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından sevinç yaşadı.
Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 22, Anderson 7, Mlic 16, Mcbride 17, Collier 33, Alperi Onar 2, Badiane 4, Laksa, Sevgi Uzun 3, Idıl Sacalır, Tilbe Şenyürek 2, Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
Villeneuve d'Asvq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Mbaka 6, Abraham
Başantrenör: Rachid Meziane
1. Periyot: 28-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-61 (Fenerbahçe lehine)
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