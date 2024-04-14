Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından sevinç yaşadı.

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Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) finalinde Fransız ekibi Villeneuve d'Asvq LM'yi 106-73 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Viola Györgyi (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe: Meesseman 22, Anderson 7, Mlic 16, Mcbride 17, Collier 33, Alperi Onar 2, Badiane 4, Laksa, Sevgi Uzun 3, Idıl Sacalır, Tilbe Şenyürek 2, Lekovic
Başantrenör: Valerie Garnier
Villeneuve d'Asvq LM: Zellous 17, Smalls 12, Diaby 6, Burke 17, Salaun 12, Gueye 3, Heriaud, Mununga, Mbaka 6, Abraham
Başantrenör: Rachid Meziane
1. Periyot: 28-27 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 58-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-61 (Fenerbahçe lehine)

Fenerbahçe tarih yazdı: Üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu - Resim : 1

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