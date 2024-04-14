Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Fenerbahçe-Fatih Karagümrük ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Fenerbahçe ve Karagümrük ilk 11’leri belli oldu.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Fenerbahçe-Fatih Karagümrük ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler karşılaşmada 3 puana uzanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. 31 maçta 30 puan toplayan Fatih Karagümrük ise küme düşme hattından hızla uzaklaşma peşinde

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapacak.

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan Can, Tadic, Dzeko

8 EKSİKLE ÇIKIYOR

Tedavileri süren Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder'in yanı sıra kart cezaları bulunan Szymanski ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Djiku ve King'in durumu maç saatinde netleşecek.

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