Beşiktaş'ta bir dönem daha kapandı: Yeni bir dönem başlıyor

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Yerine sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe bakacak.

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Beşiktaş'ta bir dönem daha kapandı: Yeni bir dönem başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi.

Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" denildi.

Fernando Santos'un yerini alan Topraktepe'nin ekibi de belli oldu.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Serdar Topraktepe'nin ekibinde şu isimler yer alacak:

Hakan Çalışkan - Kaleci Antrenörü

Miguel Peiro Montanana - Atletik Performans Antrenörü

Barış Gürol - Atletik Performans Antrenörü

ANTRENÖR DAYANMADI

Geçtiğimiz aralık ayında seçim sonucu Hasan Arat'ın başkanlığa geldiği Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 5 antrenör değiştirdi.

Şenol Güneş ve ardından Burak Yılmaz ile devam eden süreçte Rıza Çalımbay takımın başına geçmiş, Çalımbay sonrası ise Portekizli Fernando Santos takımı devralmıştı.

Santos ile de yolların ayrılması sonrası Serdar Topraktepe Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar geçici antrenörü oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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