İddia I Arda Güler ipleri kopardı: Real Madrid'den ayrılmak istediğini söyledi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olarak büyük bir heyecan yaratan Arda Güler, istediği şansı bulamıyor.

Sezon öncesi sakatlık yaşayan ve takıma sonradan katılan Güler, çoğunlukla yedek kulübesinde bekliyor.

Bu sezon Eflatun-beyazlı formayı 7 maçta forma giyen Güler, 98 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR İDDASI

Real Madrid'in LaLiga'da dün Mallorca'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçta da oyuna dahil olmayan ve yedekte kalan Arda Güler için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre; Arda Güler, Real Madrid'e gelecek sezon ayrılmak istediğini bildirdi. Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin de genç yıldızın transfer fikrine yeşil ışık yaktığı öne sürülüyor.

Haberde, Güler'in isteğine karşılık Eflatun-beyazlı yönetimin henüz net bir karar vermediği de kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem