Davinson Sanchez'in menajeri transfer görüşmesi için İtalya'da

Kolombiyalı 27 yaşındaki stoper bu sezon 27 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı

Davinson Sanchez'in menajeri transfer görüşmesi için İtalya'da

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperin temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti.

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan transfer ettiği Davinson Sanchez için önemli bir gelişme yaşandı.

Sanchez'in temsilcisi Fernando Villarreal, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gitti. Davinson Sanchez'in adı daha önce İtalya'dan Napoli ile anılmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 27 maçta süre bulan 27 yaşındaki Davinson Sanchez, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sarı kırmızılı takım, Kolombiyalı stoperi 9.50 milyon euroya Tottenham'dan transfer etmişti.

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