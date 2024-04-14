Galatasaray, Alanya karşısında

Galatasaray, yarın Süper Lig'de Alanya deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, Alanya karşısında

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette Sarı-kırmızılılar 9, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 15 maçta sarı-kırmızılı takımın 35 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 14, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

Kaynak: AA

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