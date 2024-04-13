Adana Demirspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı

Yukatel Adana Demirspor'un, Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Maç sonrası sahaya inen taraftarlar arasında tartışma çıktı ve bazı kişiler su şişesi ve meşale attı.

Ancak Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliğin ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.