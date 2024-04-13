Adana Demirspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı

Yukatel Adana Demirspor'un Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Tribünlerdeki bazı kişiler, sahaya meşale attı.

Son Güncelleme:
Adana Demirspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı

Yukatel Adana Demirspor'un, Mondihome Kayserispor ile oynadığı maçın ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Maç sonrası sahaya inen taraftarlar arasında tartışma çıktı ve bazı kişiler su şişesi ve meşale attı.

Ancak Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve takımların teknik heyeti taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Gerginliğin ardından taraftarlar stadı terk etmeye başladı.

Son Güncelleme:
Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış... Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış...
Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu! Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu!
Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı! Şekip Mosturoğlu adaylığını resmen açıkladı!
Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu Daha lezzetli olsun diye otel aşçıları ete ekliyormuş; Birçok kişi bilmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!