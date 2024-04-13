Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

Etiketler
Trabzonspor Sakatlık
Son Güncelleme:
Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı! Şekip Mosturoğlu adaylığını resmen açıkladı!
Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor Tam bir zihin açıcı... 1 tatlı kaşığı bile beyne hemen etki ediyor ve hafızaya iyi geliyor
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu! Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu!
Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış... Çiçeklerin sakladığı sır bulundu. Meğer toz haline getirip saksı dibine ekliyorlarmış...
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!