Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.