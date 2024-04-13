Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de Şekip Mosturoğlu, Divan başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı 27 Nisan'da yapılacak.

Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe’de gözler yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu seçimlerine çevrildi. Divan başkanlığı için Aziz Yıldırım’a yakın isim adaylığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Yapılacak seçim için adaylar da netleşmeye başladı.

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Başkanlığı yaptığı dönemde kendisine en yakın olan isimlerden olan Şekip Mosturoğlu’ndan sürpriz bir adaylık açıklaması geldi.

Mosturoğlu, Divan Başkanlığına adaylığını şu kelimelerle duyurdu:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Değerli Yüksek Divan Kurulu Üyeleri,

Saygıdeğer Büyük Fenerbahçe Ailesi,

Kulübümüz tarafından yapılan bildirime göre; Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantımız 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde aday olmam konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü üyelerince tarafıma gösterilmiş olan teveccühle bu konudaki düşüncelerimi birçok kulüp üyemizle paylaştım.

Konuştuğum herkes ile Yüksek Divan Kurulu ve Başkanlığına dair düşüncelerimi ve fikirlerimi tüm boyutlarıyla uzun uzun müzakere ettik. Netice itibariyle Kulübümüzün yapmış olduğu bildirim sonrasında; Yüksek Divan Kurulu başkan adaylığı düşüncemi, bu satırlarla sizlere resmen açıklıyorum."

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