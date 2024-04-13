Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Oosterwolde menisküs ameliyatı oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu

Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanan Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin yurt dışında menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Oosterwolde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadıkları müsabakada sakatlık yaşamıştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor TRT1'in en çok reyting alan dizisiydi; Seyircilere veda ediyor
Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi resmen açıklandı! Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi resmen açıklandı!
Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber... Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber...
Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkacak: Birçok isim eksik Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanına çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!
Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı! 'Taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi