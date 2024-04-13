Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu!

Milli badmintoncu Neslihan Arın, kadınlar kategorisinde Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Son Güncelleme:
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu!

Milli badmintoncu Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki tek kadınlar yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Neslihan ile 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour karşılaştı.

İskoç rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenilen Neslihan, 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa 3'üncüsü oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye
Son Güncelleme:
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı! Şekip Mosturoğlu adaylığını resmen açıkladı!
Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu Fenerbahçe duyurdu: Oosterwolde ameliyat oldu
Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo Karpuz zamanı geldi. Ağzınıza layık karpuz seçmek için işe yarar 5 tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!
Şırnak'ta 'taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi, valilik açıklama yaptı! 'Taciz' iddiası sonrası uzman çavuş darbedildi