Milli badmintoncu Neslihan Arın, Avrupa 3'üncüsü oldu!
Milli badmintoncu Neslihan Arın, kadınlar kategorisinde Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Milli badmintoncu Neslihan Arın, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Almanya'nın Saarbrücken kentinde düzenlenen şampiyonadaki tek kadınlar yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Neslihan ile 4 numaralı seribaşı Kirsty Gilmour karşılaştı.
İskoç rakibine 21-18 ve 21-13'lük setlerle 2-0 yenilen Neslihan, 2021 ve 2022'den sonra 3. kez Avrupa 3'üncüsü oldu.
Kaynak: AA
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