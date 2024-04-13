Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu kararın ardında hangi sebeplerin yattığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak takımın son dönemdeki performansı ve alınan sonuçlar göz önüne alındığında, yönetimin bu kararı aldığı düşünülüyor.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır'

Son Güncelleme:
Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Trabzonspor’dan Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü yeni anlaşmaya imza attı! Kimse beklemiyordu
Adana Demirspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı Adana Demirspor-Kayserispor karşılaşmasının ardından tribünlerde gerginlik yaşandı
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den kritik açıklama: Pazartesi başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Merkez Bankası'ndan yeni karar: ATM'ler artık o banknotları vermeyecek ATM'ler artık o banknotları vermeyecek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor, Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu: Emekli maaşında emsal karar!
Gözaltına alınan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz tutuklandı
Takvim açıklandı: Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu! Vergide yeni dönem, tüm işletmelere zorunlu!