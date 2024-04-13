Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu kararın ardında hangi sebeplerin yattığı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Ancak takımın son dönemdeki performansı ve alınan sonuçlar göz önüne alındığında, yönetimin bu kararı aldığı düşünülüyor.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

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