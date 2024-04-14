Yabancı hakem görev alacak: Karagümrük - Fenerbahçe maçının 'VAR'ı açıklandı

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atanacağı söylenmişti. Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakeminin i Portekiz'den Andre Narciso olacağı açıklandı.

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Yabancı hakem görev alacak: Karagümrük - Fenerbahçe maçının 'VAR'ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak. Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

NE OLMUŞTU?

TFF, Süper Lig'in 32 haftasında, 3 maçta yabancı hakemlerin görev alacağı açıklamıştı.

Yabancı VAR'ların atanacağı maçların, Ankaragücü - Gaziantep, FK Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Galatasaray maçları olacağı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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