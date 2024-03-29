MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek. Ukrayna ve Gazze savaşları, terör örgütleri IŞİD ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti gündemdeki konular arasında yer alıyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek. Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gideceği duyurulmuştu.

Ukrayna ve Gazze savaşları, terör örgütleri IŞİD ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.

ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs'ta resmi davetli olarak ABD'ye gidiyor.

9 Mayıs'ta yapılması planlanan ziyarette iki lider Beyaz Saray'da birayaya gelecekler. Gündemde kritik başlıklar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmiş, son olarak geçen Temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir bir araya gelmişlerdi. İki lider ilk kez Oval Ofis'te buluşacak.

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