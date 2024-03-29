İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala AKP seçmenine kritik çağrı: Ders vermeleri gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP seçmenine çağrıda bulundu.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin konuştu.

İmamoğlu, "39 ilçe adayımıza gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız oy verebilir. 39 ilçede meclis üyelerimize ve tabii ki Ekrem İmamoğlu'na da oy istiyoruz" dedi.

AKP seçmenine çağrıda bulunan İmamoğlu, bu seçimde onlara bir ders vermeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Milletin AKP'ye ve Erdoğan'a oy vermesine rağmen onlara sorumluluklarını hatırlatacağını düşünüyorum. AKP kendisine oy verenlerin beklentilerini karşılayamıyor. Bu yüzden AKP'li dostlarımızın da İstanbul'da AKP'ye oy vermemesi lazım."

Kaynak: Gerçek Gündem