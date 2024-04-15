İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: AKP yönetimine karşıyız

İYİ Parti’de yerel seçim hezimetinin ardından alınan seçimli kongre kararının ardından adaylığını açıklayan İzmit milletvekili Müsavat Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partimizin dışındaki iradelere de partimizi teslim etmemiz asla mümkün değildir. İYİ Parti rant gruplarınca dizayn edilmiş bir parti değildir. Bu partiyi kuran bizatihi Türk milletinin kendisidir. Partiyi millet kurdu, biz sadece tabelasını astık.

İktidarın iktidar olmaktan, muhalefetin muhalefet etmekten memnun olduğu ortamda kuruldu.

Tek adam rejiminin keyfi ve baskıcı kararları altında ezilen bir ülke değil, demokratik bir ülke tahayyül ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin aklına ve heveslerine asla emanet edilemez. Bir milletin kaderi bir faninin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez. Sona ermesi gereken bir kabus haline gelmiştir.

AK Parti hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakla paylaştırmak yerine yoksulluğu yönetmektedir.

Bu koşullarda hükümete söylenecek tek söz var: Keşke siz geçen yüzyılda kalmış olsaydınız.

Biz ileri demokrasiden, hukukun üstünlüğünden liyakatten doğadan ve yeşilden, Türkiye'den yanayız. Dolayısıyla tek adam rejimine antidemokratik her türlü uygulamaya, yasaklara karşıyız. Tüm bunları içinde bulunduran AK Parti yönetimine karşıyız.

Kurultay süreciyle birlikte partimizin merkezden kopacağı, belli bir ideolojik kalıbın içine girerek radikalleşeceğine dair mesnetsiz açıklamaların tamamını reddediyoruz. Bunlar İyi Parti’yi marjinalleştirme çabası içine giren art niyetli çevrelerin tezviratlarıdır. İyi Parti milliyetçi aynı zamanda demokrat ve kalkınmacı umdeleriyle Atatürk’ün kurduğu milli devletin temel ilkelerine bağlı bir siyasi parti olarak esasen merkezin ta kendisidir. İYİ Parti’nin temsil ettiği merkez, memleketimizdeki tüm vatanseverleri kucaklayan Türkiye’nin makul aklıdır. İYİ Parti Türkiye’nin sağduyusudur. Partimiz medyada her fırsatta çıkıp siyasi hareketimize son kullanma tarihi belirleme hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bırakacak, kutuplaştırma politikaları ile ayrıştırılmaya çalışılan milletimizi yeni bir kalkınma ülküsüne taşıma kararlılığını sonuna kadar sergileyecektir.

AKP'YE BÖYLE SESLENDİ

AKP hükümetleri milletimizin evlatlarına kaliteli bir eğitim ile parlak bir gelecek vermek yerine cehaleti örgütlemekle meşguldür. AKP hükümetleri refah ve zenginliği üretip hakça paylaşmak yerine yoksulluğu yönetmekle meşguldür. Ortalama 20 milyon vatandaşımızın sosyal yardımla geçinebildiği, 16 milyon vatandaşımızın destek almadan elektrik faturasını dahi ödeyemediği, 8 milyon kişinin yalnız kömür yardımıyla ısınabildiği bir memlekette siz iktidar olarak hangi yüzle hangi Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyorsunuz

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARINA İLİŞKİN

Türkiye’de mevcut rejimi tahkim edebilecek bir anayasa değişikliğini gündeme taşıyabilme çalışmalarına şahit oluyoruz. İyi Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan çıkarmak için gerekli mücadeleyi vereceğiz.

31 MART SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

31 Mart 2024 seçim sonuçları ve bu sonuçlar çerçevesinde 22 yıl sonra AKP’nin ikinci parti, 47 yıl sonra CHP’nin birinci parti olması Türkiye ve dünyadaki değişim dalgasının sosyolojik ve siyasal neticelerinin bir parçasıdır. 27 Nisan kurultayında üst kurul delegelerimizin teveccühüyle İyi Parti genel başkanı olduğum takdirde yeni oluşturacağımız kadrolarla partimizin içinde bulunduğu siyasi şartların muhakemesini yapacağız önce Türk milletinin sonra ise partimizin çıkarları için en doğru stratejiyi belirleyerek birinci günden itibaren çalışmalara başlayacağız.

AKŞENER DERVİŞOĞLU'NU MU DESTEKLİYOR?

İYİ Parti'yi biz birlikte kurduk. İYİ Parti'nin kuruluş harcında en fazla emek Meral Akşener'indir. Akşener'in desteği benden yanaysa bundan onur ve gurur duyarım."