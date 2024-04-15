CHP'den YSK'ye Hatay için "tam kanunsuzluk” gerekçesiyle itiraz

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partisi CHP ile birlikte bugün YSK'ye "tam kanunsuzluk” gerekçesiyle itirazda bulunacağını açıkladı.

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CHP'den YSK'ye Hatay için "tam kanunsuzluk” gerekçesiyle itiraz

Hatay İl Seçim Kurulu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlanmadan AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti.

CHP, bunun üzerine YSK'ye 'Olağanüstü' itirazda bulunmuş ve seçimlerin yenilenmesini talep etmişti. YSK ise CHP'nin itirazını reddetmişti.

Bir önceki dönem Hatay BB Başkanlığı yapmış olan CHP Hatay adayı Lütfü Savaş, partisinin YSK'ye "tam kanunsuzluk” gerekçesiyle yeni bir itirazda bulunacağını belirtti.

Savaş'ın paylaşımı şöyle:

"Değerli Hemşerilerim Bugün Saat 16:00'da Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay ile ilgili "TAM KANUNSUZLUK” gerekçesiyle itirazda bulunacaktır. Hatay'ın hakkını aramaya, demokrasimize, adalete sahip çıkmaya devam ediyoruz!"

Kaynak: Gerçek Gündem

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