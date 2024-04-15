Devlet Bahçeli çağırdı, Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

Aralık ayında MHP'den istifa eden Saffet Sancaklı Devlet Bahçeli'nin daveti üzerine partisine geri döndü.

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Devlet Bahçeli çağırdı, Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

Geçen aralık ayında MHP’den istifa eden Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daveti üzerine partisine geri döndü.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı istifa ettiMHP Milletvekili Saffet Sancaklı istifa ettiSiyaset

Sancaklı, 9 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım” demişti.

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