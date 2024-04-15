Devlet Bahçeli çağırdı, Saffet Sancaklı MHP'ye geri döndü

Geçen aralık ayında MHP’den istifa eden Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daveti üzerine partisine geri döndü.

Sancaklı, 9 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım” demişti.