MHP Milletvekili Saffet Sancaklı istifa etti

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sancaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

NE OLMUŞTU?

Saffet Sancaklı'nın TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda, yerel seçimde AK Parti'yle yapılacak ittifakla ilgili olarak "13 adayın 13'ü de AK Partili olursa Kocaeli'ne gelmeyeceğim" dediği belirtilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün konuyla ilgili olarak "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Sancaklı, söz konusu ifadeleri kullanmadığını söylemişti.

Sancaklı "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim. Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim" demişti.

Saffet Sancaklı'nın açıklamasından yaklaşık bir buçuk saat sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı'nın partiden istifasını istemişti: "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir." (