MHP: Saffet Sancaklı’nın istifası istendi

MHP'li Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı TBMM’de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimini ağırladığı toplantıda, "13 adayın 13'ü de AK Partili olsa Kocaeli'ne gelmeyeceğim" sözleriyle gündeme gelmişti.

Sancaklı, gazetecilerle yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen dönem yerel seçimlerde bize beraber yöneteceğiz dediler. Ama bizim hiçbir arkadaşımıza ne Büyükşehir’de daire başkanlığı ne de ilçe belediyelerinde başkan yardımcılığı verdiler. Türkiye’de de sadece Kocaeli’de bize belediye vermediler. Bu dönemde bize Kocaeli’de bir ilçe belediyesi verilmeli, yoksa parti tabanımızda bir kırgınlık yaşanır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz. 13 adayın 13'ü de AK Partili olursa ben Kocaeli'ne gelmeyeceğim"

'TERCİH KENDİSİNİNDİR'

Sancaklı'nın açıklamasına yanıt veren Devlet Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" demişti.