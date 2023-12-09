CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

SPD olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret eden Özel, temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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