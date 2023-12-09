Devlet Bahçeli'den MHP'li Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş' hatırlatmalı ayar: 'Kendisi bilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli ile ilgili kullandığı ifadelere geçmişini hatırlatarak yanıt verdi.

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Devlet Bahçeli'den MHP'li Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş' hatırlatmalı ayar: 'Kendisi bilir'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Halk TV'nin aktardığına göre gazetecinin "Efendim MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna MHP lideri Devlet Bahçeli "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" yanıtı verdi.

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