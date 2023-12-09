'Kürtlere ne yapıldı?' sorusunun yanıtı için söz vermişti... Hukukçu Altıparmak hatırlattı: Oğuzhan Uğur babasını programa çıkarma sözünü tutmadı

Oğuzhan Uğur, 'Kürtlere ne yapıldı?' sorusunun yanıtı için babasını programa çıkarma sözünü halen tutmadı. Hukukçu Kerem Altıparmak sosyal medyadan bir kez daha hatırlattı.

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'Kürtlere ne yapıldı?' sorusunun yanıtı için söz vermişti... Hukukçu Altıparmak hatırlattı: Oğuzhan Uğur babasını programa çıkarma sözünü tutmadı

Geçen sene HDP milletvekili olarak Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Ömer Faruk Gergerlioğlu’na en çok sorulan sorulardan biri ‘Kürtlere ne yapıldı?’ sorusuydu.

Hukukçu Kerem Altıparmak, geçen sene Oğuzhan Uğur’u alıntılayarak yazdığı mesajında, ‘kürtlere ne yapıldı?’ sorusunun sorulacağı en doğru kişilerden birinin Oğuzhan Uğur’un babası olduğunu söyleyerek, Hasan Atilla Uğur’un Kızıltepe Jitem Davası sanıklarından olduğunu hatırlattı.

Oğuzhan Uğur ise, bu mesaja “Az evvel kendisine ilettim. “Elbette yapalım” dedi. Siyasilerden hemen sonra konuk alacağım kendisini. Soru soracak arkadaşları sizlerle beraber seçelim hatta. Kafalarda şüphe kalmasın. Teşekkürler.” Yanıtını verdi.

Uğur’un bu yanıtı vermesinin ardından aylar geçti ama söz verilen program bir türlü çekilmedi.

ALTIPARMAK BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Hukukçu Altıparmak, Oğuzhan Uğur’un verdiği taahhüdü hatırlatarak X hesabından bir kez daha şunları yazdı:

“Bu taahhüdün ardından yaklaşık 1,5 yıl geçti. Seçimler üzerinden 6 ay geçti. Tüm siyasetçiler programa çıktı. Üstüne her konuda başka konuklar da çağrıldı. Bu arada Cumartesi Anneleri haftalarca gözaltına alındı. Ama bu sözde durulmadı. Bir sebebi vardır mutlaka.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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