Bahçeli açıkladı: 30 büyükşehirde ortak aday gösterecekler
MHP lideri Devlet Bahçeli Türkgün'e konuştu. Bahçeli "31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi. AK Parti ile aralarında ihtilaf olmadığını ifade eden Bahçeli, İYİ Parti için "Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları ile yürütülen yerel seçim hazırlıkları hakkında Türkgün'den Kadir Yıldız'a konuştu.
Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKP ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık” diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY OLACAK
İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.
BU DÜNYA ETME BULMA DÜNYASI
Kimliksiz, sadece koltuk ve çıkar için kurulan partilerin ömürlerinin kelebek ömrü kadar olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır. Biz başkasının hezimetinden zafer hayali kurmayız. Hak edilmemiş zaferler peşinde koşmayız. Oh olsun demeyiz. Fırsatçılığa tenezzül etmeyiz. Layığını buldular anlayışında olamayız. Bu dünya etme bulma dünyası” açıklamasını yaptı.
30 BÜYÜKŞEHİR
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi.