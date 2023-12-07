Bahçeli açıkladı: 30 büyükşehirde ortak aday gösterecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi. AK Parti ile aralarında ihtilaf olmadığını ifade eden Bahçeli, İYİ Parti için "Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortakları ile yürütülen yerel seçim hazırlıkları hakkında Türkgün'den Kadir Yıldız'a konuştu.

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKP ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY OLACAK

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

BU DÜNYA ETME BULMA DÜNYASI

Kimliksiz, sadece koltuk ve çıkar için kurulan partilerin ömürlerinin kelebek ömrü kadar olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır. Biz başkasının hezimetinden zafer hayali kurmayız. Hak edilmemiş zaferler peşinde koşmayız. Oh olsun demeyiz. Fırsatçılığa tenezzül etmeyiz. Layığını buldular anlayışında olamayız. Bu dünya etme bulma dünyası” açıklamasını yaptı.

30 BÜYÜKŞEHİR

MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi.