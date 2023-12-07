Özgür Özel, TÜSİAD Başkanı Turan ile görüştü

Ana muhalefet partisi CHP’de, lider değişiminin ardından başlayan görüşme trafiği devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan'ı, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ile Yalçın Karatepe eşlik etti.