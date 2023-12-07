Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik süresine ilişkin açıklamada bulundu. Tunç, "2 yıl ceza alan birisinin en az 9-9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) düzenlediği ’Küresel İnsan Hakları Siyaseti’ sempozyumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada denetimli serbestlik süresine değinen Tunç, "Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek, yani 1 ay en azından cezaevinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9-9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır" dedi.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü'nün Osman Kavala'yı ziyaretine ilişkin soru üzerine, "Türk yargısı tarafından verilen bir kesin hüküm söz konusu. Tabii başından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavrı da belli. Orada nasıl bir siyasi süreç işlediğini de hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması - Resim : 1

"KANUN KARŞISINDA EŞİTTİR"

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun İstanbul’da karıştığı kazaya ilişkin ise soruşturmanın devam ettiğini de belirten Bakan Tunç, "Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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