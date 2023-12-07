CHP ile köprüler atılmıştı: Akşener bir büyükşehir adayını daha açıklayacak

Seçimlere 81 ilde tek başına gireceğini açıklayan İYİ Parti, yarın bir büyükşehir belediye adayını daha açıklayacağını duyurdu.

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CHP ile köprüler atılmıştı: Akşener bir büyükşehir adayını daha açıklayacak

CHP’nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti, aday belirleme çalışmalarını hızlandı. Bugüne kadar 5'i il, 3'ü büyükşehir olmak üzere 98 belediye başkanı adayı açıklandı.

Bu kapsamda ilk olarak İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi.

Eylül ayından itibaren peyderpey adaylarını kamuoyuyla paylaşan İYİ Parti'nin, şu ana kadar İzmir, Eskişehir ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile Kilis, Düzce, Çanakkale, Isparta ve Kırıkkale il belediye başkan adayları açıklandı. Partinin ayrıca 90 ilçe ve belde belediye başkan adayı da kamuoyuyla paylaşıldı.

ISPARTA ADAYI ANKETLE BELİRLENMİŞTİ

Parti, Isparta Belediye Başkan adayı Ahmet Tural'ı, "kriterleri taşıyan, bölgesinde aynı oranda sevilen ve tanınan birden fazla aday adayı olması halinde belediye başkan adayını anket yöntemiyle belirleme" kararı çerçevesinde anketle belirledi.

TRABZON ADAYI YARIN AÇIKLANACAK

Akşener başkanlığında hafta başı yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde işbirliği teklifinin reddedilmesi ve "Seçime 81 il 922 ilçede kendi adaylarımızla girelim" kararının yinelenmesinin ardından İYİ Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akşener, yarın partisinin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak.

Kaynak: AA

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