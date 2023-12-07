CHP lideri Özel TMMOB yöneticileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki TMMOB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Görüşmede; Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Deniz Yavuzyılmaz ve Pınar Uzun da yer aldı.

Kaynak: ANKA