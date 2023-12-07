30 Kasım'da dönmeleri gerekiyordu: Türkiye'de 11 yabancı uyruklunun hapisten 'izinli' çıkıp bir daha geri dönmediği iddia edildi

Türkiye’de çeşitli suçlardan hapiste bulunan 11 yabancı uyruklu şahsın açık cezaevinden izinli çıkarak bir daha geri dönmediği iddia edildi.

Yeniçağ’dan Fatih Savuk’un haberine göre, aralarında Afganistanlı, Pakistanlı, Suriyeli ve Faslıların olduğu yabancı uyruklu 11 hükümlü, izinli olarak dışarıya çıktı ancak 30 Kasım’da sürenin dolmasına rağmen halen geri dönmedi. Şahısların Türkiye’de aranmaya devam ettiği bildirildi.

Firar eden yabancı suçlulara ait bilgilerde yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar işledikleri, şahıslardan en az ceza alanın 4 YIL 12 AY 154 gün, en çok ceza alanın ise 17 YIL 46 ay olduğu belirtildi.

ARALARINDA 17 YIL CEZASI OLAN BİLE VAR

Haberde yer alan belgelerde firari olduğu iddia edilen kişilerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

T*** A*** isimli 2001-Afganistan doğumlu şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçundan, 16 YIL 3 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

B*** S*** isimli 1994-Fas doğumlu şahıs uyuşturucu madde ticareti ve sağlama suçundan, 6 YIL 10 AY 15 GÜN hapis cezasına çarptırıldığı,

R*** K*** isimli 1996-Afganistan doğumlu şahıs birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (3 kere) suçlarından 17 YIL 46 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** J*** isimli 1964-Pakistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

İ*** A*** isimli 1983-Afganistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** T*** isimli 1996-Cezayir doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 8 YIL 4 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** B*** isimli 1994-Türkmenistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 15 YIL hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** H*** isimli 1995-Türkmenistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 8 YIL 4 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

U*** B*** isimli 1995-Suriye doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 13 YIL 9 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

M*** N*** S*** isimli 1998-Afganistan doğumlu şahsın uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan, 12 YIL 6 AY hapis cezasına çarptırıldığı,

O*** G*** S*** isimli 1995-Afganistan doğumlu şahsın hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık (2 kere) suçlarından 4 YIL 12 AY 154 GÜN hapis cezasına çarptırıldığı görüldü.