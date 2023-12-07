TGS Genel Başkanı Durmuş: “Tüm baskılara rağmen gazetecilik yapmaya devam edeceğiz”

GERÇEK GÜNDEM - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, gazeteci Furkan Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak polis zoruyla ifadeye götürüldü. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay hakkında, savcı, adli kontrol talep ederken, 1 Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bıraktı.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş: Gazetecilere yönelik ciddi bir baskı var

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Karabay’ın adlı kontrolle serbest bırakılmasının ardından Gerçek Gündem’e konuştu. Durmuş, “Adliye haberlerini takip eden meslektaşımızın sabah operasyonuyla gözaltına alınması gazetecilere yönelik gözdağı durumuydu. Özellikle son 1-2 aydır İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki hâkim ve savcılar arasındaki yolsuzluk haberlerinin ardından gazetecilere yönelik ciddi bir baskının oluştuğunu görüyoruz” dedi.

“ADLİ KONTROL DE GAZETECİLER ÜZERİNDEKİ BASKININ GÖSTERGESİDİR”

Durmuş, özellikle hâkim ve savcıların suç duyurularıyla bu konularla ilgili haber yapan gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı kurmaya çalışıldığını söyledi:

“Aslında toplumun yeniden hukuka güven duygusunun oluşturulması gereken bir tablo yaşanırken biz tam tersi olarak gazeteciler üzerinde baskı kurarak gerçeklerin üzerini kapatmaya çalışıyoruz. Meslektaşımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak adli kontrol da gazeteciler üzerindeki baskının göstergesidir.”

“NE KADAR BASKI GELİRSE GELSİN GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Durmuş, gazetecilere yapılan baskının gazetecileri yıldırmayacağını söyleyerek, “Tüm gazeteciler açısından bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, gazeteciler üzerine ne kadar baskı gelirse gelsin gazetecilik yapmaya devam edecekler ve gerçekleri topluma ulaştırmak için mesleki görevlerini yerine getirecekler” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem