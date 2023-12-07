TGS Genel Başkanı Durmuş: “Tüm baskılara rağmen gazetecilik yapmaya devam edeceğiz”

Gazeteci Furkan Karabay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerçek Gündem’e konuşan TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Gazeteciler üzerine ne kadar baskı gelirse gelsin gazetecilik yapmaya devam edecekler ve gerçekleri topluma ulaştırmak için mesleki görevlerini yerine getirecekler” dedi.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
Son Güncelleme:
><

GERÇEK GÜNDEM - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, gazeteci Furkan Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak polis zoruyla ifadeye götürüldü. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay hakkında, savcı, adli kontrol talep ederken, 1 Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bıraktı.

Editörümüz Furkan Karabay adli kontrolle serbest bırakıldıEditörümüz Furkan Karabay adli kontrolle serbest bırakıldıGüncel

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş: Gazetecilere yönelik ciddi bir baskı var

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Karabay’ın adlı kontrolle serbest bırakılmasının ardından Gerçek Gündem’e konuştu. Durmuş, “Adliye haberlerini takip eden meslektaşımızın sabah operasyonuyla gözaltına alınması gazetecilere yönelik gözdağı durumuydu. Özellikle son 1-2 aydır İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki hâkim ve savcılar arasındaki yolsuzluk haberlerinin ardından gazetecilere yönelik ciddi bir baskının oluştuğunu görüyoruz” dedi.

“ADLİ KONTROL DE GAZETECİLER ÜZERİNDEKİ BASKININ GÖSTERGESİDİR”

Durmuş, özellikle hâkim ve savcıların suç duyurularıyla bu konularla ilgili haber yapan gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı kurmaya çalışıldığını söyledi:

“Aslında toplumun yeniden hukuka güven duygusunun oluşturulması gereken bir tablo yaşanırken biz tam tersi olarak gazeteciler üzerinde baskı kurarak gerçeklerin üzerini kapatmaya çalışıyoruz. Meslektaşımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak adli kontrol da gazeteciler üzerindeki baskının göstergesidir.”

“NE KADAR BASKI GELİRSE GELSİN GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Durmuş, gazetecilere yapılan baskının gazetecileri yıldırmayacağını söyleyerek, “Tüm gazeteciler açısından bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, gazeteciler üzerine ne kadar baskı gelirse gelsin gazetecilik yapmaya devam edecekler ve gerçekleri topluma ulaştırmak için mesleki görevlerini yerine getirecekler” dedi.

Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasının ardından... RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Bu gereksiz olduğu kadar tedirgin ediciFurkan Karabay'ın gözaltına alınmasının ardından... RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Bu gereksiz olduğu kadar tedirgin ediciMedya

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Furkan Karabay TGS Gazeteci İsmail Uçar İstanbul
Son Güncelleme:
Yıllarca yalan söylemişler : Ceviz ağacının altında oturmak zararlı mı? Yıllarca yalan söylemişler : Ceviz ağacının altında oturmak zararlı mı?
ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi ATV'nin iddialı dizisi final mi yapıyor? Beklenen duyuru geldi
30 Kasım'da dönmeleri gerekiyordu: Türkiye'de 11 yabancı uyruklunun hapisten 'izinli' çıkıp bir daha geri dönmediği iddia edildi Türkiye'de 11 yabancı uyruklunun hapisten 'izinli' çıkıp bir daha geri dönmediği iddia edildi
Orta hasarlı binada ceset bulundu Orta hasarlı binada ceset bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor! İktidara yakın şirketten İstanbul anketi: İmamoğlu tüm rakiplerine fark atıyor!
Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler Netflix Türkiye'de Top 10 belli oldu: İşte en çok izlenen filmler
Cumhur'u üzecek anket: İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları İşte Mansur Yavaş'ın karşısına çıkabilecek 3 aday ve oy oranları
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı: "Tutumlu kadınım..." Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 tane evi nasıl aldığını anlattı