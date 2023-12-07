Furkan Karabay'ın gözaltına alınmasının ardından... RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Bu gereksiz olduğu kadar tedirgin edici

GERÇEK GÜNDEM - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, gazeteci Furkan Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak, polis zoruyla ifadeye götürüldü. Gazetecinin Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifadesi devam ediyor.

RSF TÜRKİYE TEMSİLCİSİ EROL ÖNDEROĞLU: GAZETECİLERİ YILDIRMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM

Gerçek Gündem’e konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve gazeteci Erol Önderoğlu, Karabay’ın bu sabah evinden polis zoruyla alınıp ifadeye götürülmesine tepki gösterdi. Önderoğlu, “Polis zoruyla ifadeye götürülmesine anlam veremediğimiz gibi RSF olarak bu tarz gereksiz polis müdahalelerini de soruşturmanın havasıyla bağlantısı olarak gazetecileri yıldırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Bu gereksiz olduğu kadar da tedirgin edici” dedi.

Önderoğlu, Karabay’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Gazetecinin değil, gazetecinin dile getirdiği iddialara ve aydınlanmasında fayda görülecek meselelere odaklanılması gerektiğini ifade eden Önderoğlu, “Aslında gazetecinin ne yazdığıyla ilgili değil de gerisinde kimleri koruduğu düşüncesini öne çıkaran bir uygulama. Otoriter yönelimli bir düzende suçluların ya da gazetecilerin dile getirdikleri toplumsal yarar olan meselelerin üzerine gitmektense gazetecilerin taciz altında tutulması çok daha benimsenir oluyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE GAZETECİLERİN SONU DEMEK”

Önderoğlu, Karabay’la ilgili işlemlerin bununla sınırlı olmadığını söyledi ve ekledi:

“Karabay, bundan önce de hakkında yürütülen soruşturmalarda ve davalarda tüm prosedürlere uyan bir gazeteci. Derhal serbest bırakılmalı. Başka bir ihtimal akla gelse zaten Türkiye’de gazetecilerin sonu demektir, bu da toplumun gerçekleri öğrenmesi konusunda körlüğe gitmesi demek.”

Kaynak: Gerçek Gündem