Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HEDEP Grubu’nu ziyaret etti. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile yarım saat görüşen Kurtulmuş, "Meclis'in siyasi partiler arasındaki iklimin yumuşatılması fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem inşallah güzel Meclis olur" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Meclis HEDEP Grubu’nu ziyaret etti. Kurtulmuş’u HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleri karşıladı.

“FİKİR ALIŞVERİŞİNİN DAHA SAĞLIKLI OLDUĞU BİR MECLİS OLUR”

Yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Meclis gruplarının hepsine iade-i ziyarette bulunduk. Bugün de HEDEP Grubu'nu iade-i ziyarette bulunduk. Bu vesile ile yeni dönemde de Meclis'teki çalışmalarla, özellikle Meclis'in siyasi partiler arasındaki siyasi ortamın bir şekilde iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur.

Bir de biliyorsunuz önümüzdeki haftadan itibaren Meclis’in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe yapma yetkisini kullanacağı bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde esas itibarıyla bu ziyaret bir iade-i ziyarettir ve yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP Grubu’na da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik. Ayrıca Tuncer Bey'in de yeni dönemde eş genel başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ifade ettim."

BAKIRHAN: VERİMLİ GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU

Bakırhan ise şöyle konuştu:

"Meclis Başkanımızın bizi ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kendilerini ziyaret etmiştik. Kendileri de iade-i ziyarette bulundular. Verimli, güzel bir görüşme oldu. Kendilerinin de söylediği gibi önümüzdeki dönemde Meclis'in daha hoş görülü, daha diyalog içerisinde olacağı bir süreç olmasını biz de talep ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz kendilerine."

Kurtulmuş, daha önce de iade-i ziyaret kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile bir araya gelmişti.

Kaynak: ANKA

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