Hekimin öldürülmesinin ardından hutbe vermişti: "Doktoru sen öldürmez misin" diyen imama hapis cezası

Konya Kayalar Camisi imamı Ahmet Gür, Konya Şehir Hastanesi'nde 6 Temmuz 2022 tarihinde görevi başında katledilen doktor Ekrem Karakaya için, iki günlük iş bırakma eylemi yapan doktorları cuma hutbesinde hedef almıştı.

DOKTORLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ MEŞRULAŞTIRDI: “ÖLDÜRMEZ MİSİN SEN?”

Gür, camiye gelenlere "Sen vardın hastaneden boş döndün. İğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi, ‘Git bugün grevdeyiz’. Öldürmez misin sen? Dövmez misin? Sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim" dedi.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Bunun üzerine Konya Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Gür hakkında soruşturma başlattı. Açığa alınan imama disiplin cezası verilmişti ve yer değişikliği yapıldı.

TTB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU: 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Türk Tabipler Birliği de (TTB) imam Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. TTB, bugün söz konusu suç duyurusunun ardından davanın sonuçlandığını bildirdi.

TTB, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Kasım 2023’te görülen karar duruşmasında savcılık; sanık imam suçlamayı kabul etmese de ihbar evrakı, açık kaynak araştırma raporu, görüntülü izleme ve çözün tutanağı doğrultusunda 'halkı kin ve nefrete sürükleme' suçunun sabit olduğunu belirtti ve ceza talep etti. Mahkeme de Türk Ceza Kanunu’nun 'suç işlemeye tahrik' başlıklı 214. maddesi uyarınca imamın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve beş yıl denetim süresine tabi olmak kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi."

NE OLMUŞTU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdü. Akçay, daha sonra aynı silah ile kendi başına ateş ederek intihar etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de korkunç olayla ilgili "Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.