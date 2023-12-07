AYM Can Atalay'ın ikinci kez yaptığı ihlal başvurusunu 13 Aralık'ta görüşecek
AYM Can Atalay'ın hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 13 Aralık’ta görüşecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 13 Aralık’ta görüşecek.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 13 Aralık’ta görüşecek.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Yüksek mahkeme Atalay’ın ikinci başvurusuna ilişkin kararını 13 Aralık’ta verecek.
AYM’NİN HAK İHLALİ KARARI UYGULANMAMIŞTI
AYM Can Atalay’ın yaptığı bireysel başvuru için ‘hak ihlali’ kararı vermişti.
AYM kararını 13. İstanbul Ceza Mahkmesi’ne göndermiş ancak ilgili mahkeme uzun süre kararı beklettikten sonra dosyayı Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi’ne sevk etmişti.
Yargıtay 3. Daire de kararı uygulamama ‘kararı’ vermiş ve ‘hak ihlali’ kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem