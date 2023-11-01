Adalet Bakanı da AYM'yi umursamadı... Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen: Adalet Bakanı'nın AYM kararını yorumlama yetkisi yok

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararı günlerdir uygulanmazken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamayla AYM’yi umursamadı.

Tunç 'yeni' bir şey söylemediği açıklamasında "Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak hukuk sistemimizde yargı sistemimizde Yüksek mahkemeler arasında çatışma ortaya koymanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Herkes Anayasa ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğu Anayasa’dan almadığı yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla Anayasa’nın bazı maddelerinin yok sayılması da Anayasa’ya aykırıdır. Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. BU yargı süreci sonrasında da verilecek karar sonucunda da saygı duyacağız. Anayasamızda yüksek mahkemelerimiz vardır. Yargıtay 154. Maddede adliye mahkemelerinde verilen kararların son inceleme merciidir. Verdiği karar kesindir. Dolayısıyla verdiği kesin hükmün nasıl kaldırılacağına yönelik hukuk sistemimizde değişik yorumlar yapılmaktadır.

Anayasamızda 83’üncü maddemizin birçok fıkrası vardır. Bu fıkraların sadece birini okuyup diğerini okumayarak kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım. Özellikle Anayasa’nın 14’üncü maddesinde belirlenen durumların kanunlarla düzenleneceği de Anayasa’nın açık hükmüdür. O belirlenen durumların neler olduğunu ve o durumlara aykırı durumların nerede düzenlendiğine Anayasa Mahkememiz de biliyor, Yargıtay’ımız da biliyor bütün hukukçularımız da biliyor. Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak hukuk sistemimizde yargı sistemimizde Yüksek mahkemeler arasında çatışma ortaya koymanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim.

Şu anda lehte aleyhte görüşler var. Hep beraber görelim. Bekleyelim görelim. Hukuk devletini koruyalım, Anayasaya uyalım, bu hepimizin görevi.”

ATALAY'IN AVUKATINDAN ADALET BAKANINA YANIT: BAKANIN YORUM YAPMA YETKİSİ YOK

Adalet Bakanı'nın Atalay hakkında Yargıtay kararının bekleneceğini açıklamasının ardından Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen Gerçek Gündem'e konuştu.

Özen, yaptığı açıklamasında AYM kararının Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u da bağladığını vurgulayarak, Bakanın yorum yapma görev ve yetkisinin olmadığını hatırlattı.

"AYM’nin bir kararı var. AYM’nin bu kararı, Anayasa’nın maddeleri uyarınca bağlayıcıdır. Adalet Bakanı için de bağlayıcıdır, bizler için de bağlayıcıdır, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi için de bağlayıcıdır, Yargıtay için de bağlayıcıdır" diyen Özen, açıklamasının devamında "Burada artık tartışılacak bir şey kalmadı. AYM’nin bir kararı var. Bu karar uygulamak zorunda. Bütün mahkemeler bu kararı uygulamamak için birbirlerine topu atıyorlar ve zaman kazanmaya çalışıyorlar. Bunun artık hukukla bir bağı kalmadı. Hukukla izah edilebilir bir şey değil. Adalet Bakanı’nın da herhangi bir AYM kararını yorumlayıp, ‘AYM doğru söylemiştir, yanlış söylemiştir’ gibi bir yorum yapma görevi ve yetkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

'KARARININ UYGULANIP UYGULANMAMASI TÜRKİYE'NİN HUKUK DEVLETİ OLUP OLMADIĞINI GÖSTERECEK'

AYM'nin 'hak ihlali' kararının ardından beklenecek bir yargı sürecinin kalmadığının altını çizen Özen, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Adalet Bakanı, ‘Yargıtay’ın ne karar vereceğini bekleyeceğiz’ demiş. Yargı süreci AYM’nin 25 Ekim tarihli Şerafettin Can Atalay başvurusunda vermiş olduğu kararla sona ermiş oldu. Dolayısıyla bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir meseledir. Bu da Türkiye’nin bir hukuk devleti olup olmadığını gösterecek."

Kaynak: Gerçek Gündem