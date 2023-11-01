Hatay'da korkutan deprem!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

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Hatay'da korkutan deprem!

6 Şubat depremlerinden ciddi yara alan Hatay'da deprem meydana geldiği aktarıldı.

Samandağ ilçesinde saat 10:53 sularında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 6,7 km olarak açıkladı.

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