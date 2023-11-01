Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
6 Şubat depremlerinden ciddi yara alan Hatay'da deprem meydana geldiği aktarıldı.
Samandağ ilçesinde saat 10:53 sularında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 6,7 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 1, 2023
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) https://t.co/uwAs0ybbWd
01.11.2023, 10:53:43 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.7 km#Kandilli
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