Microsoft'un T24'e erişimi engellemesine ilişkin yeni gelişme: Kurum içi inceleme başlatılmış

Microsoft’un geçtiğimiz gün T24 haber sitesine 4 saat boyunca erişimi engellemesinde yeni bir gelişme yaşandı.

T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, Microsoft ABD’den yeni bir mesaj aldıklarını söyleyerek, ABD’li şirketin kurum içi inceleme başlattığını bildirdiğini yazdı.

Özdemir, Microsoft ABD’den gelen mesajı ise şöyle aktardı:

“Microsoft, Türkiye'de ve dünyada, düşünce özgürlüğü ilkelerini tanır ve basın ilişkilerini bu ilkeler çerçevesinde yürütür. 30 Ekim 2023 Pazartesi gecesi T24'te yaşanan talihsiz olaydan derin üzüntü duyuyoruz. Sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için dün geceden bu yana T24 ile sürekli iletişim halindeyiz. Sorun birkaç saat içinde çözülse de ileride bu tür durumların tekrarlanmaması için gerekli adımları attık ve konuya hassasiyetle yaklaştık. Ayrıca bu olaya yol açan süreçlere ilişkin kurum içi inceleme başlattığımızı da kamuoyuna bildirmek isteriz.”

NE OLMUŞTU?

T24’e geçtiğimiz gün erişim 22.00 civarında engellenmiş ve sorunun Microsoft’tan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, durumu Microsoft temsilcisine sorduğunda ise "Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan! Beni bir daha aramayın" yanıtını aldı.

T24'ün aktardığı bilgilere göre, Özbilgin'e ikinci arayışında ulaşabilen Akın, "Bir içeriğe ilişkin başvuru nedeniyle bütün sitenin içeriğine erişimin engellendiğini, başvuruya ilişkin haberin onlarca mecrada halen yayında olduğunu, URL engeli kararları veren devlet organlarının da 14 yıldır yapmadığı sitenin tamamına erişim engeli uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini" dedi.

Akın’a cevap veren Özbilgin’in ise "Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan! Beni bir daha aramayın" dediği öne sürüldü.

Microsoft, söz konusu erişim engeli kararının Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle getirildiğini söylemişti.