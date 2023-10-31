T24'ün erişimine Microsoft engeli: Siz kim oluyorsunuz ulan

Haber sitesi T24, sunucu hizmeti aldığı Microsoft tarafından 4 saat erişime engellendi. Erişim engelinin sebebi ise Burak Yılmaz'ı ilgilendiren bir haber.

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T24'ün erişimine Microsoft engeli: Siz kim oluyorsunuz ulan

Türkiye’nin önde gelen haber kanallarından T24’ün, sunucu hizmeti aldığı Microsoft, dün akşam 22.00 sıralarında T24'ün bütün içeriklerine erişimi engelledi.

T24’te yer alan habere göre, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, erişim engeli sorununun çözülememesi üzerine Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin'i aradı.

Özbilgin'e ikinci arayışında ulaşabilen Akın, "Bir içeriğe ilişkin başvuru nedeniyle bütün sitenin içeriğine erişimin engellendiğini, başvuruya ilişkin haberin onlarca mecrada halen yayında olduğunu, URL engeli kararları veren devlet organlarının da 14 yıldır yapmadığı sitenin tamamına erişim engeli uygulamasının derhal kaldırılması gerektiğini" dedi.

Akın’a cevap veren Özbilgin’in ise "Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan! Beni bir daha aramayın" dediği öne sürüldü.

BURAK YILMAZ’IN HABERİ SEBEBİYLE

Microsoft, söz konusu erişim engeli kararının Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, eşine şiddet uyguladığı iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle getirildiğini söyledi.

Yılmaz’a ulaşan T24, ünlü ismin konuyla ilgili yorumunun, “Sadece haberin kaldırılmasını talep ettim, neden böyle oldu anlayamadım; üzüldüm, siteyi kapatmak gibi bir amacım yoktu, kusura bakmayın" olduğunu aktardı.

ERİŞİME AÇILDI

T24'ün krizi sosyal medyadan duyurması ve Microsoft temsilcileriyle yürütülen temasların ardından, T24 yayını saat 02.15'te erişime açıldı.

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