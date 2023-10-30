Camdaki Kız'dan bomba! Efsane oyuncu bambaşka bir şekilde geri dönüyor

Camdaki Kız dizisi hayranlarına müjdeli bir haberimiz var! Dizinin başarılı oyuncusu Cihangir Ceyhan, verdiği kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönecek. Uzun süre boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen ve gerçek bir hikayeden esinlenen Camdaki Kız, şaşırtıcı bir finalle ekrana veda etmişti.

Final bölümünde Hayri karakterinin veda etmesi herkesi şoke ederken, Nalan ise yeniden Sedat'a dönmüştü. Dizinin hayranları, final bölümündeki bu ayrılıklara üzülmüş ve Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılmasıyla büyük bir boşluk hissetmişti.

Ancak Cihangir Ceyhan'dan gelen sevindirici haber, Camdaki Kız hayranlarını yeniden umutlandırdı. Yönetmenliğini Özgür Önurme'nin yapacağı Netflix'in yeni dizisi Asaf'da yer alacak olan Ceyhan, yeniden oyunculuğunu sergileyecek.

Ensonhaber.com sitesindeki habere göre; Asaf karakterini Camdaki Kız dizisinde hayri karakterine hayat vere Cihangir Ceyhan canlandıracak. Cihangir Ceyhan dizide bir Uber şoförünü canlandıracak.

Dizinin ana kadrosu

Netflix, Türkiye'deki 6. yılını kutladığı özel bir etkinlikte bu diziyi duyurdu ve kadrosuna güçlü oyuncuları katmaya devam ediyor. Saadet Işıl Aksoy ve Burçin Terzioğlu'nun ardından bir başka başarılı oyuncu daha diziye katıldı.

Özellikle "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisindeki performansıyla dikkat çeken Uygar Özçelik, "Asaf" dizisinde Harun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Harun karakterinin partneri ise Sema karakterini canlandıracak olan Burçin Terzioğlu olacak.

Saadet Işıl Aksoy ise Rüya karakterini dizide canlandıracak.

Dizinin konusu

Eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra hayatını düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışan, güçlü ahlaki değerlere sahip sıradan bir Uber şoförünün, talihsiz bir araba kazası sonucu hayatının değişmesini konu alıyor. Bu kaza ile yanlış insanların piyonu haline gelen Asaf’ın hayatı sonsuza dek değişecektir.