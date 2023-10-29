Hasadı başladı. Canan Karatay da önermişti! Peki turşusu nasıl yapılır?

Kış aylarında sofralarımızı süsleyen ve sağlığımıza birçok fayda sağlayan lahana turşusu, lezzeti ve besin değeriyle ön plana çıkan bir seçenektir. A, B, C ve K vitaminleri açısından zengin olan lahana turşusu, aynı zamanda lif kaynağı olarak da tercih edilmektedir. Bu özelliği sayesinde sindirim sistemimizin düzenlenmesine yardımcı olurken, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine de katkı sağlar.

Lahana turşusunun kansere karşı koruyucu etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır

PEKİ LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIYOR?

LAHANA TURŞUSU NASIL YAPILIR?



MALZEMELER:

Orta büyüklükte 1 lahana

1/2 bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Arzu edilmesi durumunda kurutulmuş kırmızı biber

Su



LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Orta büyüklükteki lahanayı yaprak yaprak ayırarak iyice yıkıyoruz. (Lahananın dış yapraklarını çöpe atabilirsiniz)

Lahananın kök kısmını çıkarmak için uzun uzun bir kaç yerinden kesiyoruz.

Ardından lahananın parçalara ayırarak kesmeye başlıyoruz.

Kesme işleminin ardından lahanaları tencereye alıyoruz.

Tencereye kaya tuzunu ekliyoruz ve lahanaları 10 dakika kadar ovuyoruz.

Tuz ile ovarak hazırladığımız lahanaları kavanoza yerleştirmeye başlıyor. Bu işlem sırasında boşluk kalmaması için lahanaları bastırarak yerleştirmemiz gerekiyor.

Kabuklarını soyduğumu sarımsakları lahanaların arasına yerleştiriyoruz.

Lahana turşusunu acı hazırlayacaksa aralara kırmızı biber de ekleyebilirsiniz.

Kavanozu doldurana kadar devam ettiğimiz işlemi limon tuzu, sirkeyi ve kavanozu dolduracak kadar suyu ekleyerek sonlandırıyoruz.

Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatıyoruz.

Sıkıca kapağını kapadığımız kavanozu ters çevirerek malzemelerin karışmasını sağlıyoruz.

Lahanaların rengi dönene kadar hazırladığımız turşu kavanozumuzu serin ve ışık almayan bir yerde bekletiyoruz.

15 gün kadar bekleyen lahana turşusu artık yemeye hazır. Şimdiden afiyet olsun..

Kaynak: mynet.com