Show TV herkesi üzdü... Aile dizisinin veda tarihiyle ilgili yeni gelişme var

Show TV ekranlarında yayımlanan Aile dizisinin final tarihiyle ilgili bilgiler belli olmaya başladı. Aile dizisi 30.bölümde final yaparak ekrana veda edecek. Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta'nın yaptığı, senaryosunu Hakan Bonomo ve Ali Kobanbay ikilisinin kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

AİLA DİZİSİ YERİNE BAŞLAYACAK OLAN DİZİ

İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünü paylaşacağı Show TV'nin "Arak" dizisi bu sabah sete çıkıyor. Dizi Aile dizisinin yerine başlayacak.

“Arak” dizisi Show TV’nin merakla beklenen dizilerinin başında geliyor. İlker Kaleli ile Öykü Karayel gibi iki star ismi buluşturan Most Yapım imzalı diziyi Ender Mıhlar yönetecek. Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz, Aslı Gönülay veAyşin Akbulut‘un yazdığı dizi bu sabah sete çıkacak. “Arak” için dizinin Zeynep’i Öykü Karayel‘in imajını yenilediği ve saçlarını kestirdiği öğrenildi. Hayatlarını hırsızlık yaparak kazanan Talan ailesinin öyküsünü anlatan “Arak”ta İlker Kaleli “Kara” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken “Arak”ta Bennu Yıldırımlar, Tülin Özen, Furkan Kalabalık, Bedir Bedir, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Beril Kolcu, Ozan Kasal, Yıldıray Şahinler ve İlker Aksum başlıca rolleri canlandıracak.