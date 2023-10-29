Hamsiyi lezzetli pişirmenin yolu. Kuru kalıyorsa kesinlikle denemelisiniz

Hamsi balığı, Karadeniz bölgesinde bol miktarda bulunan küçük bir balık türüdür. , Hamsi kendisi küçük ama faydası büyük bir balıktır. Hamsi omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olup, sağlıklı beslenme için önemli bir yere sahiptir. Hamsi balığı, genellikle taze olarak tüketilse de, konserve ve dondurulmuş olarak da piyasada bulunmaktadır. Ayrıca, hamsi balığından yapılan yemekler, Karadeniz bölgesinin kültürüne önemli bir katkı sağlamaktadır.

HAMSİNİN FAYDASINI YOK ETMEMEK İÇİN....

Hamsinin faydasını yok etmemek için şimdi sizlerle paylaşacağımız tarifi denemelisiniz

HAMSİ TAVA TARİFİ:

MALZEMELER

1 kilo hamsi

1 kase un

3 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı tuz

5 su bardağı kızartma yağı

YAPILIŞI

Hamsi balıklarını suyun içerisinde yarım saat kadar bekleterek temizlenmesini sağlayın.

Daha sonra un, mısır unu ve tuzu tuz bir tabağın içerisinde karıştırın.

Balıkları tek tek karışıma bulayarak pişirmeye hazır hala getirin.

Yağı tavaya alarak kızmasını sağlayın.

Kızan yağın içerisine balıkları özenli bir şekilde dizerek kızartın.

Afiyet olsun...