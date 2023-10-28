Ve Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun vedası herkesi üzdü

Star TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinde tansiyon giderek yükseliyor. Güzel oyuncu apar topar Yalı Çapkını’na veda etti

Ve Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun vedası herkesi üzdü

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisine apar topar veda etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yalı Çapkını” dizisinde bir ayrılık yaşandı. Geçen sezon “Yüzyıllık Mucize” dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Cemre Gümeli bu sezon aynı yapım şirketinin “Yalı Çapkını” dizinin kadrosuna Ferit’in (Mert Ramazan Demir) fizik tedavi doktoru Talih olarak katılmıştı. Ancak dizinin hikâyesi planlandığı gibi ilerlemeyince Cemre Gümeli yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden ayrıldı. Gümeli şu günlerde 2 ünlü yapım şirketinin dizi projeleriyle görüşüyor.

Öte yandan “Yalı Çapkını” bu hafta 2 yeni bölümüyle birden seyirci karşısına çıktı. Pelin rolüne hayat veren Buse Buçe Kahraman ile annesi Zerrin’e hayat veren Toprak Sağlam’ın ekibe tekrar dönmesi reyting rakamlarını yükseltti. Önceki hafta ekrana gelen bölüme göre tüm kişilerde 1.44, AB’de 0.33 ve ABC1’de 1.09 oranında reyting artışı yaşadı.

Ve Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Güzel oyuncunun vedası herkesi üzdü - Resim : 1

AFRA SARAÇOĞLU İDDİALARI

Bazı haber sitelerinde Afra Saraçoğlu'nun da veda edeceği öne sürüldü. Ancak bu iddialar doğrulanmadı. Afra Saraçoğlu dizide yer almaya devam edecek.

Final bölümüne kadar Seyran karakterinin dizide yer alması bekleniyor.

Yalı Çapkını dizisinin mayıs 2024 tarihinde final yaparak ekrana veda edeceği iddiaları gündemde

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