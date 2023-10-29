Adım Farah dizisiyle ilgili flaş karar! FOX TV değişiklik kararı aldı

FOX TV ekranlarında yayımlanan iddialı dizi için flaş karar. Edinilen bilgiye göre; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’i başrollerinde buluşturan Adım Farah dizisinin yayın günü değişti.



Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği çarşamba günleri ekrana gelen dizi, 4 Kasım itibariyle artık cumartesi günleri yayınlanacak.

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır