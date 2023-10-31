ATV kararını verdi. EDHO yerine bomba bir dizi daha.... Çekimler başladı

atv'nin Ortaks Yapım imzalı dizisi "Yıldızlar Bana Uzak" geçen çarşamba çekimlere başladı. Dizi en az Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadar ses getirecek bir dizi olacak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin çekimleri başladı. Ortaks Yapım imzalı dizinin kadrosuna çok yetenekli bir oyuncu katıldı. “Kırmızı Oda” dizisiyle dikkatleri üzerine çeken ve en son “Tektikçi’nin Oğlu” projesinde izlediğimiz Baran Can Eraslan; “Yıldızlar Bana Uzak” dizisinin kadrosuna katıldı. Yetenekli oyuncu ‘Samet’ karakteriyle Gürkan Uygur’un canlandırdığı ‘Yahya’nın oğluna hayat verecek.

Bahadır İnce‘nin yönettiği, Ercan Uğur‘un yönettiği dizide Burcu Kıratlı, Furkan Andıç, Gürkan Uygun, İnanç Konukçu, Murat Daltaban, Rami Narin, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Elifcan Ongurlar ve Evrim Doğan rol alıyor. atv’de yayınlanacak olan dizinin ana temaları aşk ve intikam…